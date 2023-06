Belgrano-Banfield, il pronostico... dalle statistiche

La 21ª giornata di Liga Profesional argentina si chiude con il match Belgrano-Banfield . Una sfida con quote tutto sommato equilibrate nonostante, alla luce dei risultati fatti finora registrare dalle due squadre, l'undici di casa sembra poter meritare un po' di fiducia in più.

Belgrano-Banfield, fai il tuo pronostico

Il fattore campo può essere decisivo

Il primo dato da non trascurare in sede di pronostico è che il Belgrano ha 13 punti in più in classifica rispetto al Banfield. In secondo luogo, il club di Cordoba in casa ha dimostrato di poter fare la differenza con le armi del cinismo e della solidità difensiva: 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta con appena 9 gol fatti e 4 al passivo.

Se il Belgrano macina punti in casa, il Banfield fuori ne ha visti davvero pochi: soltanto 5 nelle 9 trasferte disputate. Per avere una panoramica più completa della situazione va segnalato che nelle partite del Belgrano la media gol a partita registrata è di 1.7 contro il 2 del Banfield.

Se si vuole estrapolare un pronostico che rispecchi abbastanza fedelmente le statistiche sopra riportate, il consiglio è di orientarsi sulla combo 1X+Under 3,5 a quota 1.60. Se si vuole alzare il tiro puntando sulla 1X+Under 2,5 la quota sale a 1.95.