Europei Under 21, quote e pronostico di Portogallo-Belgio

Ultima chiamata per il Portogallo che a causa dei primi due risultati fatti registrare nelle prime due gare del gruppo A non puo assolutamente permettersi di non vincere contro il Belgio . La Nazionale di Rui Jorge avendo perso all'esordio con la Georgia (2-0) dovrà inoltre sperare che l' Olanda non vinca contro i padroni di casa, in questo caso la classifica del gruppo A si chiuderebbe con Georgia al comando e Portogallo al secondo posto. Fai ora i tuoi pronostici

Partita divertente, scopri il pronostico

Il Belgio ammirato nell'ultima partita con la Georgia (2-2) non è riuscito a conquistare i tre punti per un pelo. I "Diavoli Rossi" avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 ma con il rimpianto di aver sciupato comunaue diverse occasioni da rete. La partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 vale mediamente 2.25 mentre il "2" triplica la posta in palio. Entrambe le Nazionali andranno a caccia del gol vittoria, ok il Goal proposto a 1.65.