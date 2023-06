Europei Under 21, pronostico e quote di Israele-Repubblica Ceca

Colpaccio della Repubblica Ceca che nel corso della seconda giornata del gruppo C è riuscita a battere la Germania per 2-1. A Vaclav Sejk e compagni ora basterà pareggiare contro Israele per volare ai quarti di finale degli Europei Under 21 .

Fai ora i tuoi pronostici!

Cechi leggermente favoriti, scopri il pronostico

Israele trovandosi all'ultimo posto in classifica non può permettersi di fare calcoli e sarà costretto a sbilanciarsi per cercare di realizzare il gol della vittoria. Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato, la Repubblica Ceca parte leggermente favorita a 2.30 mentre il segno 1 (successo Israele) si gioca mediamente a 2.95. La "combo" che lega la doppia chance X2 alla possibilità che questo incontro termini con un numero di reti compreso tra 1 e 4 moltiplica la posta per 1.70. L'accoppiata opposta (1X+Multigol 1-4) è in lavagna invece a 1.85.