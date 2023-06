Scommesse Copa Libertadores, ecco il pronostico di Boca Juniors-Monagas

Un Boca Juniors già qualificato per gli ottavi di finale della Copa Libertadores si appresta a ricevere il Monagas nella sesta e ultima giornata del gruppo F . La compagine giallobù nelle prime cinque gare disputate in questa competizione ha fatto registrare 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta ed in casa davanti al proprio pubblico ha battuto prima il Pereira per 2-1 e poi il Colo Colo per 1-0.

Boca Juniors favorito al 90'

Il Monagas, attualmente terzo e reduce da due sconfitte in trasferta contro Colo Colo (1-0) e Pereira (2-1), proverà a scardinare l'attenta difesa degli argentini che in Copa Libertadores viaggiano a una media di 0,4 gol subiti a partita. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Boca Juniors, il segno 1 si trova in lavagna a 1.27 mentre la doppia chance X2 si gioca a 3.75. Per i bookie non si può escludere l'Over 2,5 a 1.75. L'Over 1,5 Casa è proposto a 1.45.