Copa Libertadores, quote e pronostico di Colo Colo-Pereira

Nel gruppo F della Copa Libertadores giocano anche Colo Colo e Pereira. La compagine cilena al momento è quarta ma con una vittoria contro i colombiani potrebbe comunque riuscire ad approdare agli ottavi di finale del torneo. Il Colo Colo (in casa prima ha battuto il Monagas per 1-0 e poi ha perso per 2-0 con il Boca Juniors) con ulteriori tre punti in classifica scavalcherebbe di sicuro il Pereira e in caso di pareggio o sconfitta del Monagas sul campo del Boca Juniors chiuderebbe la fase a gironi anche davanti ai venezuelani.