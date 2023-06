Pronostico Defensa-Millonarios, argentini favoriti

Defensa y Justicia-Millonarios, fai il tuo pronostico

Defensa, finora sempre Over 2,5

Meritevoli di rilievo le statistiche del Defensa in Copa Sudamericana. En plein di Over 2,5 per gli argentini che hanno all'attivo 4 successi e un solo ko, pesante, rimediato proprio dal Millonarios (0-3) lo scorso 5 aprile. Nelle cinque partite fin qui giocate dai colombiani ci sono sempre state minimo due, massimo quattro reti totali. I bookie però non prevedono un match così spettacolare, l'Under 2,5 viaggia a 1.70 contro il 2.05 previsto per l'Over 2,5.

Il fattore campo può senza dubbio agevolare il Defensa che come detto non ha l'esigenza di dover vincere. In questo contesto si può provare la combo 1X+Multigol 1-4 a quota 1.52, premio praticamente identico per il sesto Multigol 2-4 di fila del Millonarios.