Pronostico Dundalk-Shamrock, 22ª giornata di Premier Division

Dundalk-Shamrock Rovers è il big match della 22ª giornata di Premier Division . In campo scendono le due squadre che hanno vinto le ultime cinque edizioni del campionato irlandese , tre volte lo Shamrock e due il Dundalk. In vetta alla classifica al momento c'è sempre lo Shamrock che comanda con 7 punti di vantaggio sulla coppia formata da Derry City e St. Patricks . Dundalk in quarta posizione a meno dieci dalla vetta.

Dundalk-St. Patricks, fai il tuo pronostico

Precedenti e consigli per le scommesse

Provaci ancora, Dundalk. Le due squadre si sono affrontate già due volte in stagione e lo Shamrock ha vinto senza subìre gol. Non un fatto di cui sorprendersi visto che Kavanagh e compagni hanno incassato soltanto 5 reti in 11 trasferte. Il Dundalk al contrario è squadra più votata all'esito Goal, ovvero segna e allo stesso tempo subisce con buona regolarità.

Logico che i favori del pronostico vadano alla squadra ospite, una cui vittoria è in lavagna a 1.85 contro il 3.85 assegnato al segno 1. Gli ultimi sette precedenti tra le due squadre sono tutti terminati con almeno una squadra a secco: qui il No Goal paga 1.95, quota più alta rispetto a quella del Goal che vale 1.75.

Si può ipotizzare che stavolta il Dundalk possa trovare la via della rete, lo Shamrock nell'ultima gara esterna giocata ha pareggiato 2-2 contro il Bohemians. Il Multigol Casa 1-2 è proposto a 1.60.