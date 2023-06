Liga Profesional, analisi e quote di Platense-Lanus

Il programma della 22ª giornata mette a confronto il Platense (attualmente 12° con 29 punti) e il Lanus. I "Los Calamares" partono leggermente sfavoriti ma nelle precedenti tre gare disputate al "Ciudad de Vicente López" sono sempre riusciti a conquistare l'intera posta in palio (2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte nelle restanti 8 partite casalinghe). Nel dettaglio il Platense in casa è reduce da tre successi contro Racing Club (3-0), Belgrano (1-0) e Tigre (1-0).

Il Lanus in campionato non perde dal 15 maggio scorso (1-0 sul campo del Gimnasia La Plata) mentre nelle successive 6 sfide di Liga Profesional ha fatto registrare 3 vittorie (1-0 con il Newells Old Boys e 2-1 contro l'Atletico Tucuman e il Talleres Cordoba) e 3 pareggi (tutti per 1-1 contro Independiente, Boca Juniors e Union Santa Fe).

Fai ora i tuoi pronostici!

Lanus a segno, scopri la quota del Multigol Ospite 1-2

Come già detto in precedenza le quote pendono leggermente dalla parte della formazione ospite. Il segno 1 al termine del secondo tempo moltiplica la posta per circa 2.95 mentre la vittoria del Lanus si gioca mediamente a 2.45. La possibilità che il confronto tra le due squadre termini in parità (come gli ultimi due precedenti tra le due compagini) invece è proposto alla stessa quota del successo del Platense.

Per i principali bookie la partita difficilmente riuscirà a regalare gol e spettacolo, l'Under 2,5 è offerto soltanto a 1.45 mentre il suo opposto è offerto a 2.55. Il Lanus nelle precedenti 10 trasferte di campionato è rimasto a secco soltanto in due occasioni mentre in ben sette delle restanti otto ha sempre messo a segno 1 o 2 reti. La "Somma Gol Ospite 1" paga oltre 2.50 mentre il più "semplice" Multigol Ospite 1-2 si trova in lavagna a 1.60.