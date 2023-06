Liga Profesional, quote e pronostico di Atletico Tucuman-Union Santa Fe

Al “Monumental Jose Fierro” va in scena il confronto tra l’Atletico Tucuman e l’Union Santa Fe. Entrambe le squadre hanno bisogno di far punti per cercare di scalare la classifica. La partita si preannuncia molto equilibrata, sia l'Atletico Tucuman (in casa) che l'Union Santa Fe (in trasferta) hanno perso soltanto una volta nelle precedenti 5 gare di campionato.