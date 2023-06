Georgia-Israele Under 21, per le quote è sfida da Under 2,5

Comunque vadano le cose a Tbilisi , alle semifinali degli Europei Under 21 approderà una vera rivelazione. A contendersi il prestigioso pass saranno Georgia e Israele , due outsider appunto. La Georgia centrando il primo posto nel gruppo A davanti al Portogallo ha evitato l'incrocio con l' Inghilterra , Israele invece ha vinto lo scontro diretto decisivo contro la Repubblica Ceca per 1-0 piazzandosi alle spalle dei "Lions".

Georgia-Israele, fai il tuo pronostico

Posta in palio alta a Tbilisi

Tre gol a testa subìti dalle due nazionali ma meglio la Georgia quanto a produzione offensiva: 5 gol segnati contro i 2 di Israele che dunque ha capitalizzato al massimo il suo magro bottino. La posta in palio è alta, la Georgia farà affidamento sulla spinta del pubblico di Tbilisi mentre Israele, senza stelle in organico, punta sulla forza del collettivo.

Sembrano esserci i presupposti per un match da Under 2,5, ipotesi offerta a 1.65. Per la vittoria finale è davanti la Georgia a 2.35, il 2 vale 3.10 mentre il pareggio si gioca a 3.35. Da tenere in considerazione l'esito X primo tempo o X finale a quota 1.60.