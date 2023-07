Pronostico Corinthians-Bragantino, quote e statistiche del match

Il Bragantino viaggia a gonfie vele, 10 punti conquistati nelle ultime 5 giornate con una media di due rete esatte realizzate a partita. La compagine bianconera però sembra soffrire il mal di trasferta e con 7 reti all'attivo e 8 al passivo è riuscita a totalizzare soltanto 4 punti (4 pareggi e 1 sconfitta) nelle prime 5 sfide esterne del torneo.

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.45 mentre il "2" è proposto mediamente a 2.95. La possibilità che questo incontro termini in parità invece moltiplica la posta per 3.10. Il Corinthians ha bisogno di far punti per muovere la classifica, può starci la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 a 1.70. Il Multigol Casa 1-2 invece si gioca a 1.55.