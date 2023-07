Lampi di Rossa in Austria

Verstappen vince in casa Red Bull e firma l’ennesimo trionfo nella stagione 2023.

Dietro al campione del mondo c’è la Ferrari di Leclerc. La Rossa si rialza in Austria con una strategia buona e un nuovo piano di sviluppo iniziato a Barcellona e dei nuovi aggiornamenti alla monoposto che sembrano dare i propri frutti.

Le auto di Maranello non possono fronteggiare le Red Bull, Leclerc prova a tenere dietro Verstappen con poche speranze. Stupisce Sainz, che lotta all’ultimo metro con Perez e si dimostra freddo, strategico e finalmente all’altezza della Rossa.

Il messicano si classifica 3º davanti allo spagnolo con il numero 55, che chiude probabilmente la gara più bella della sua carriera in Ferrari.

Delude la Mercedes con un 7º posto di Hamilton e un 8º di Russell. La corsa delle frecce argento viene rovinata anche dai 5 secondi di penalità inflitti ai danni del 7 volte campione per aver superato i limiti della pista. La scuderia di Toto Wolff è la 5º forza in pista nel GP d’Austria, risultato non ottimale.

Sono diversi i piloti a dover sostare ai box per non aver rispettato i track limits. Protagonisti come Sainz, Perez, Sargeant, Albon, Tsunoda, Magnussen sono stati costretti a scontare la penalità.

5 secondi arrivano anche per De Vries, che ostacola Magnussen in curva nel tentativo di sorpassarlo.

L’inconveniente non tarda ad arrivare per la Haas, con il ritiro di Hulkenberg dopo un netto miglioramento negli ultimi due weekend.

La McLaren vive una domenica tra luci ed ombre con un 5º posto di Norris e un 17º del rookie Piastri, privo però degli aggiornamenti riservati al suo compagno di squadra.

Cala il sipario sul gran premio di casa Red Bull con un imbattibile Max Verstappen, una Ferrari in ripresa che brilla anche grazie al lavoro perfetto di Sainz.

Riuscirà la Rossa a collezionare più podi nella stagione 2023? Probabilmente è ancora presto per parlare di un vero miglioramento sul lungo termine, ma la Ferrari riaccende la speranza di migliaia di tifosi che, davanti allo schermo o sugli spalti, vedono accendersi una piccola luce a Maranello.

Lascio di seguito la classifica completa del GP d’Austria mentre aspettiamo con ansia il prossimo spegnimento dei semafori previsto per domenica 9 luglio a Silverstone!

1º Verstappen

2º Leclerc

3º Perez

4º Sainz

5º Norris

6ºAlonso

7º Hamilton

8º Russell

9º Gasly

10º Stroll

11º Albon

12º Ocon

13º Sergeant

14º Zhou

15º De Vries

16º Bottas

17º Piastri

18º Tsunoda

19º Magnussen

Hulkenberg OUT