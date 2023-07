Pronostici Allsvenskan, Elfsborg favorito contro l'Hammarby

Nel 2012 ha vinto l’ultimo campionato svedese , quest’anno sta facendo sul serio ma la concorrenza è agguerrita. L’ Elfsborg non vuole fallire l’appuntamento con la vittoria nel match casalingo contro l’ Hammarby , che con uno score di 3 pareggi e 4 sconfitte esterne non va certo a testa alta alla “Boras Arena”.

Elfsborg-Hammarby, fai il tuo pronostico

Tentazione 1+Goal, ecco quanto paga

L’Elfsborg dopo il ko al debutto contro l’Hacken non ha più perso, collezionando 9 vittorie e 2 pareggi. Le premesse per dare fiducia all’Elfsborg ci sono tutte, il segno 1 paga 1.60 e non è neanche bassa come quota. Lecito allo stesso tempo attendersi un segnale da parte dell’Hammarby che nell’ultima partita disputata in questo stadio è uscito sconfitto per 2-1. La combo 1X+Goal è offerta a 1.97 mentre se si vuole alzare ulteriormente il tiro, la 1+Goal rende tre volte la posta.