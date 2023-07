Pronostici Brasileirao, Goias-Coritiba: ospiti mai vittoriosi in trasferta

Il match che fa calare il sipario sul 13° turno di Brasileirao riguarda i quartieri meno nobili della classifica . Il Coritiba , ultimo e ancora senza vittorie all’attivo (quattro pareggi e otto sconfitte), fa visita al Goias che con sette punti in più rispetto agli ospiti non se la passa molto meglio. Elementi in comune? Segnano poco e incassano parecchio, del resto non sono nei guai per caso...

Goias-Coritiba, fai il tuo pronostico

Statistiche e consigli per le scommesse

In un ruolino di marcia non trascendentale come quello del Goias brillano però due acuti: il 2-1 rifilato al Botafogo capolista e il 3-1 al Corinthians, entrambi maturati all’Estadio da Serrinha che farà da cornice a questo incontro.

Da aggiungere un dato interessante prima di arrivare a tirare le somme. Il Goias nelle 5 gare giocate in casa non è ancora mai andato al riposo in vantaggio. Il profilo dell’avversario giustifica un pensierino sull’1 primo tempo, proposto a 2.75, e sull’Over 0,5 Casa primo tempo a 2.10. Tra le opzioni “combo” è da segnalare la 1X+Multigol 1-4 che sfiora quota 1.60.