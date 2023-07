Formula 1: il balletto della Fia

Sotto reclamo della Aston Martin, la Federazione ha revisionato tutti i casi di track limits. Durante la gara di casa della Red Bull, infatti, sono stata numerosi i piloti sanzionati per aver oltrepassato i limiti della pista. Il nuovo ordine di arrivò è: 1º Verstappen 2º Leclerc 3º Perez 4º Norris 5º Alonso 6º Sainz 7º Russell 8º Hamilton 9º Stroll 10º Gasly 11º Albon 12º Zhou 13º Sargeant 14º Ocon 15º Bottas 16º Piastri 17º De Vries 18º Magnussen 19º Tsunoda Hulkenberg OUT I piloti penalizzati sono stati Sainz, Hamilton, Albon, Gasly, Sargeant (10 secondi), Tsunoda (5 secondi), De Vries (15 secondi) e Ocon (30 secondi).

Ancora una volta, la FIA torna sui suoi passi cambiando le sorti di un evento mondiale come un gran premio di Formula 1. La credibilità di una gestione che si lascia condizionare dai reclami dei team svanisce gara dopo gara. L’indignazione sui social dei tifosi è tanta: non è giusto decidere continuamente le sorti di GP dopo la bandiera a scacchi.

Dopo la mancata sanzione a Verstappen per l’impeding su Hamilton in qualifica e la severa penalità inflitta a Leclerc per aver ostacolato Piatri rientrando ai box sempre nel corso del weekend, la FIA colpisce ancora in modo selettivo con uno stravolgimento della classifica finale.