Spagna-Ucraina Under 21, quote e pronostico

Come Israele-Inghilterr a anche Spagna-Ucraina , seconda semifinale degli Europei Under 21 , sarà un film già visto. Le due nazionali vengono dallo stesso girone e nella terza e ultima giornata hanno pareggiato 2-2 il match che metteva in palio il primo posto del gruppo B.

Spagna-Ucraina, fai il tuo pronostico

Esito primo tempo e combo

Zero sconfitte e almeno un gol segnato a partita da entrambe le selezioni. Così Spagna e Ucraina si presentano alla semifinale, senza dimenticare che la Rojita non perde un match ufficiale dal 16 novembre 2021: ko nelle qualificazioni per questo Europeo contro la Russia.

L'Ucraina in questa kermesse (due gol di media realizzati a partita) ha dimostrato di saper tenere testa a nazionali sulla carta più attrezzate, nei quarti ha battuto con merito una Francia leziosa grazie ai guizzi di un ritrovato Mudryk, alla concretezza di Sudakov e al contributo del nuovo entrato Nazarenko, ispiratore del 3-1 siglato da Bondarenko. Insomma, per la Spagna ci sarà da sudare.

Le quote vedono favoriti gli iberici, l'1 al 90' vale 1.73 mentre il segno 2 si gioca a 4.20. Da notare come la Spagna abbia segnato nella ripresa sei dei suoi sette gol (considerando i soli tempi regolamentari), trovando spesso difficoltà a scardinare difese molto attente al cospetto di Abel Ruiz e compagni.

L'X primo tempo, offerto a 2.25, potrebbe essere una carta vincente. In alternativa, occhio alla combo Under 1,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo in lavagna a 1.70.