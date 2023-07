Liga Profesional, ecco il pronostico di Tigre-Banfield

Il programma della 23ª giornata del campionato argentino mette a confronto Tigre e Banfield, due squadre che al momento navigano entrambe nella parte medio-bassa della classifica. La compagine allenata dal tecnico Juan Sara ha 4 punti di vantaggio sul Banfield ma risultati alla mano non si può di certo affermare che stia attraversando il suo miglior periodo di forma, soltanto una vittoria nelle precedenti cinque gare del torneo (2-1 con il Velez) mentre nelle restanti quattro apparizioni in campo è sempre uscita sconfitta al 90' (da sottolineare che il Tigre in queste 4 partite ha trovato la via del gol una sola volta).