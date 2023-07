Lo Shamrock contro la bestia nera Drogheda: statistiche e pronostico

Se non è una bestia nera poco ci manca. Il Drogheda , prossimo avversario dello Shamrock , non ha mai perso (al 90') negli ultimi sei match disputati contro i vincitori delle ultime tre edizioni della Premier Division irlandese . Lo Shamrock è anche in vetta alla classifica del campionato in corso ma dopo il ko contro il Dundalk qualche certezza è venuta meno. Vietato sbagliare quindi a Weavers Park di Drogheda.

Drogheda-Shamrock, fai il tuo pronostico

Il dato clamoroso fatto registrare dallo Shamrock

Lo Shamrock capolista ha 22 punti in più in classifica rispetto al Drogheda (terz'ultimo) ed è evidentemente a questo aspetto che i bookie danno più peso nelle loro previsioni su chi vincerà questo incontro. Il segno 2 è bancato circa a 1.58, il colpaccio del Drogheda è un'ipotesi da 5 volte la posta.

Focalizzando l'attenzione sui risultati dello Shamrock in trasferta emerge un dato davvero sorprendente: zero gol subìti dai biancoverdi nei 12 primi tempi fin qui giocati! In più, le ultime 4 gare esterne dello Shamrock sono tutte terminate sullo 0-0 a metà gara.

Uno sguardo alle quote. Il Segna gol casa 1° tempo: Sì paga 2.60 mentre per il Segna gol ospite 1° tempo Sì il premio scende a 1.60, stesso discorso per l'esito Multigol 1-2 1° tempo ovvero una prima frazione in cui ci saranno minimo una, massimo due reti.