Arsenal Sarandi-Defensa, per le quote ospiti favoriti ma...

Liga Profesional argentina, la 23ª giornata propone un Arsenal Sarandi-Defensa y Justicia dall'esito più incerto di quanto non dicano le quote: il segno 2 è proposto a 1.95, l'1 sale a 3.60. Vero che in classifica gli ospiti hanno 19 punti in più rispetto ai loro avversari (ultimi) ma hanno anche perso le ultime 3 trasferte: in Argentina, del resto, vincere in trasferta non è facile per nessuno.