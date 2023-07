Union Santa Fe-Boca, Liga Profesional: numeri e pronostico

Di questi tempi il campionato argentino non conosce davvero soste. Nell'ambito del programma della 23ª giornata trova posto il match tra Union Santa Fe e Boca Juniors . Gli Xeneizes sono reduci dalla vittoria per 2-0 (con reti nella ripresa) sul Sarmiento mentre l'Union ha perso 0-1 sul campo dell' Atletico Tucuman mettendo fine a una serie di sei risultati utili consecutivi (4 successi e 2 pareggi).

Union Santa Fe-Boca Juniors, fai il tuo pronostico

Alti e bassi per entrambe

Delle 28 squadre che fanno parte della massima serie argentina, l'Union Santa Fe è quella che ha ottenuto meno punti di tutte in casa: 12 in 10 partite, con soli 10 gol segnati e 12 subìti. Non è positivo, però, anche lo score esterno del Boca che ha vinto tre volte, perdendo in ben sei occasioni e pareggiando (2-2) nella sola partita col Rosario. Nove i gol segnati da Medina e compagni, tredici quelli al passivo lontano dalla Bombonera. Insomma, in sede di pronostico occorre andarci cauti.

Piuttosto alta la quota del segno 2 del Boca, offerto a 2.40, l'1 rende 3.15 volte la posta mentre la X scende sotto quota 3. Gli ospiti cercano conferme dopo la vittoria sul Sarmiento e devono allo stesso tempo cancellare la macchia dello 0-4 rimediato dal Godoy nell'ultima trasferta disputata. Da provare la combo X2+Under 3,5 o, in alternativa, la X2+Multigol 1-3.