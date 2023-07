Scommesse Murray-Tsitsipas, Wimbledon: il pronostico vincente

Unisciti al Canale Telegram Gollo Predictor per fare i tuoi pronostici

Murray-Tsitsipas, le quote

Non una stagione esaltante per Stefanos Tsitsipas, che solo dopo quasi 4 ore e cinque set giocati ha avuto la meglio su Thiem nel primo turno. Nessun problema invece per Murray che ha concesso solo 4 game alla wild card Peniston.

Nelle quote sul vincente partita Murray-Tsitsipas è proprio lo scozzese a partire favorito, la vittoria del numero 40 del mondo si gioca a 1.66 mentre l'ipotesi che a spuntarla sia il greco vale 2.19.

Quanto al numero di game totali i bookie ne "vedono" almeno 40, opzione quotata a 1.68, l'Under 39,5 sale a 2.06.

Murray proverà a partire forte per mettere in discesa la sfida, la possibilità che sia suo il primo set vale 1.69 contro il 2.04 previsto per Tsitsipas.