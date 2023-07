Liga Profesional, l'analisi e le quote di Gimnasia La Plata-Independiente

Riflettori puntati sul "Juan Carmelo Zerillo" per il match Gimnasia La Plata-Independiente. Analizzando nel dettaglio quanto fatto vedere dalle due squadre in questa prima parte di stagione si nota subito come i "Lupi" vantino in classifica ben 4 punti in più del "Diavolo". Il Gimnasia La Plata con 19 reti all'attivo e 29 al passivo ha fatto registrare 7 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte (18 punti su 28 sono arrivati fra le mura amiche) mentre l'Independiente a causa di un ruolino di marcia esterno a dir poco preoccupante (1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte con soli 6 gol fatti e 13 subiti) si trova attualmente a quota 24 punti in classifica (5 successi, 9 pareggi e 8 sconfitte nelle prime 22 gare del torneo).