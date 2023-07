Central Cordoba-Newells Old Boys, scopri la quota del segno X

Chi è alla ricerca di due squadre che in questa stagione tendono a centrare spesso il segno X al novantesimo non può di certo perdersi la sfida in programma all' Unico Madre de Ciudades . La partita mette a confronto il Central Cordoba con il Newell's Old Boys , due club che hanno chiuso in parità ben quattro delle precedenti cinque giornate di campionato.

E questo non è tutto perchè se prendiamo in considerazione tutti i risultati fatti registrare dalle due compagini nelle prime 22 giornate del torneo si nota subito che il Central Cordoba ha fatto registrare la "X" in ben 8 occasioni mentre il Newell's Old Boys ha diviso 9 volte la posta in palio.

Fai ora i tuoi pronostici!

Central Cordoba leggermente favorito, scopri il pronostico

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il successo del club bianconero (4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte in casa) è in lavagna mediamente a 2.55, la "X" vale 2.70 mentre il segno 2 è proposto a 2.80.

Da sottolineare che la squadra allenata da Gabriel Heinze in trasferta ha vinto soltanto sul campo del Racing Club mentre nelle restanti 10 gare esterne disputate in campionato ha fatto registrare 5 pareggi e 5 sconfitte. Piace la "combo" 1X+Multigol 1-3.