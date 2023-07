Pronostico Inghilterra-Spagna, la finale degli Europei Under 21

Inghilterra-Spagna, fai il tuo pronostico

Le statistiche di Inghilterra e Spagna

Il campo ha pienamente legittimato la loro presenza a Batumi per provare ad alzare il trofeo. L’Inghilterra ci arriva con cinque vittorie senza gol al passivo, la Spagna con un bottino di 12 gol segnati al 90’ più quello realizzato nei supplementari contro la Svizzera.

Sponda inglese vale la pena segnalare come i ragazzi di Lee Carsley abbiano sempre segnato almeno una rete nel primo tempo, eccezion fatta per il debutto con la Repubblica Ceca quando i sigilli di Ramsey e Smith Rowe arrivarono dopo l’intervallo. Quanto alla Rojita, in tre occasioni su cinque per veder esultare Abel Ruiz (3 gol) e compagni si è dovuto attendere il secondo tempo. In semifinale contro l’Ucraina, avversario di tutto rispetto, la squadra di Santi Denia è stata invece capace di ribaltare la situazione in soli 24’. Qualità e profondità della rosa sono elementi che caratterizzano Inghilterra e Spagna, pronte a dar vita ad un match sulla carta equilibrato e combattuto.

Quote e pronostico della finale

In lavagna non ci sono favoriti, o meglio, l’Inghilterra ha un piede davanti perchè l’1 al 90’ vale 2.60 mentre il 2 paga 2.70. Da tener presente che l’Inghilterra non pareggia da 18 partite di fila, qui il segno X (da non escludere) è offerto a 3. Contro Israele l’Inghilterra ha centrato il suo primo Over 2,5 nel torneo, nelle precedenti 5 partite la soglia delle 2,5 reti non era mai stata oltrepassata. A Batumi l’ago della bilancia pende dalla parte dell’Under 2,5, offerto a 1.77, leggermente più alta la quota dell’Over in lavagna a 1.95. L’Inghilterra potrebbe incassare il suo primo gol, l’esito Multigol Ospite 1-2 si gioca a 1.55. Al netto dell’erroraccio al debutto con la Romania, lo spagnolo Abel Ruiz ha fatto vedere di essere un signor attaccante. L’attaccante del Braga è bancato Marcatore a -------.