Pronostico Vasco-Cruzeiro, sfida equilibrata ma...

Sabato sera vanno in scena le prime quattro partite della 14ª giornata del campionato brasiliano. SI inizia a Rio de Janeiro con la sfida tra il Vasco e il Cruzeiro . La classifica del Brasileirao parla in maniera molto chiara: dopo le prime 13 gare i padroni di casa si trovano al terz'ultimo posto con 9 punti mentre la formazione ospite occupa la 12ª posizione a quota 18.

Il Vasco prima di perdere per 2-0 sul campo del Botafogo era riuscito a regalare ai propri tifosi la prima vittoria interna della stagione, un gol di Jair su calcio di rigore ha deciso la sfida con il Coritiba (1-0). La compagine bianconera nelle restanti cinque gare disputate in casa ha fatto registrare soltanto un pareggio e quattro sconfitte.

Biancoblù bene in trasferta, scopri il pronostico

Il Cruzeiro non perde in trasferta da cinque incontri consecutivi, i biancoblù dopo aver battuto prima per 3-0 il Bragantino e poi per 4-0 l'America Mineiro hanno regalato per tre volte di fila il segno X, nel dettaglio ha pareggiato contro Flamengo (1-1), Bahia (2-2) e Internacional (0-0).

Per le quote il confronto tra le due compagini si preannuncia molto equilibrato ma risultati alla mano è il Cruzeiro a meritare un pizzico di fiducia in più. La doppia chance X2 moltiplica la posta per 1.45 mentre il Multigol Ospite 1-2 si gioca mediamente a 1.55. La "combo" X2+Over 1,5 è proposta invece a circa 2.05.