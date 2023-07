Brasileirao, quote e pronostico di Atletico Mineiro-Corinthians

Il Corinthians alla vigilia della 14ª giornata di campionato si trova a ridosso della zona retrocessione. Il " Timao " nelle prime 13 gare del torneo con 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte è riuscito a totalizzare soltanto 12 punti. Per il Corinthians l'allarme rosso poi risuona specialmente in trasferta dove al momento ha fatto registrare soltanto 1 vittoria e 6 sconfitte, 7 match nei quali è riuscito ad andare a segno soltanto in 4 occasioni.

L'Atletico Mineiro invece occupa attualmente la 10ª posizione in classifica con 5 successi, 5 pareggi e 3 ko ottenuti nelle prime 13 giornate. La compagine bianconera in casa ha perso soltanto all'esordio contro il Vasco mentre nelle restanti 5 gare disputate davanti al proprio pubblico ha centrato per 2 volte il successo e per 3 volte il pareggio.

Bianconeri favoriti, scopri le quote

Per le quote non ci sono dubbi, i padroni di casa partono favoriti per la conquista dei tre punti. Il segno 1 si gioca a 1.55 mentre la doppia chance X2 si trova in lavagna a 2.40. Il Corinthians ha bisogno di far punti per muovere la classifica, un gol del "Timao" paga 1.85 mentre la "combo" 1X+Goal è proposta a 2.60. Per i meno audaci c'è l'accoppiata 1X+Over 1,5 a 1.55.