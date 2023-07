Pronostici Brasileirao, Palmeiras-Flamengo: cosa dicono le quote

Palmeiras-Flamengo illumina la notte italiana (ore 2) in attesa del big match Gremio-Botafogo in programma domenica. Il " Verdao " è a meno dieci dal Botafogo capolista , tanti punti persi nelle ultime tre giornate in cui Gustavo Gomez (ex Milan) e soci hanno fatto registrare un pareggio e due sconfitte. Meglio il Flamengo che ha vinto 4 delle ultime 5 di campionato ed è a meno 8 dal Bota . Lo 0-4 incassato dal Bragantino lo scorso 23 giugno non va tuttavia ignorato.

Palmeiras-Flamengo, fai il tuo pronostico

Flamengo, sempre Over 2,5 in trasferta

Nelle sei trasferte fin qui disputate del Flamengo brillano l'Over 2,5 (6) e il Goal (5) mentre, quanto a rendimento, Gabriel Barbosa e compagni sono stati decisamente altalenanti: 3 successi e altrettanti ko. Un altro match con almeno una rete per parte è valutato 1.68 dai bookmaker Cplay e Begamestar, offerta che scende a 1.64 su Better e GoldBet.

Il Palmeiras all'Allianz Parque di Sao Paulo ha collezionato 4 vittorie, un pareggio e un ko (contro il Botafogo) e parte favorito nelle previsioni degli allibratori. Cplay banca il segno 1 a 2.14, la X a 3.16 e il 2 a 3.07. Su Better la vittoria dell'undici di casa paga 2.10, alta la quota del pareggio pari a 3.40 volte la posta con il 2 proposto a 3.25.

Curioso come il Palmeiras nelle sei partite giocate in casa abbia sempre subìto un gol esatto. Per la cronaca, la Somma gol ospite 1 è in lavagna a 2.55.