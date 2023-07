Wimbledon: il pronostico su Medvedev e Tsitsipas

Gollo-Predictor ha elaborato il pronostico di oggi su due match di Wimbledon. L’algoritmo del Corriere dello Sport, seguitissimo sul canale gratuito Telegram, dopo aver centrato i due primi pronostici oggi vuole fare tre su tre. Secondo il nostro algoritmo Djere non vale 4,82 contro Tsitsipas ma 2,50, pertanto il pronostico è che Djere vincerà almeno un set: quota a 1,64. Il secondo match sul quale Gollo ha fatto il suo pronostico è tra Medvedev e Fucsovics, Il match è meno scontato di quanto non dicano le quote, soprattutto nel 3 su 5: Over 35,5 Games? Secondo GOLLO la quota a 1,65 per l'Over è davvero ben pagata.