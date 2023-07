Pronostici Liga Profesional, fiducia al Tigre contro l'Instituto

Un Tigre sfortunato e in crisi di risultati si appresta a sfidare in trasferta l'Instituto. A Retegui e compagni non è bastato dominare il match con il Banfield per conquistare i tre punti, il club rossoblù nonostante il 69% di possesso palla e i 22 tiri effettuati (8 di questi nello specchio della porta avversaria) ha perso per 2-1 contro i biancoverdi. Il Banfield è stato bravo a capitalizzare le uniche due occasioni da rete che gli sono capitate.