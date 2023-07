Pronostico Fluminense-Internacional, quote ok per il segno 1

Al "Maracana" di Rio de Janeiro è tutto pronto per il calcio d'inizio di Fluminense-Internacional. Entrambe le squadre con 21 punti conquistati nelle prime 13 giornate del torneo sono posizionate nella parte medio-alta della classifica. Ganso e compagni con la sconfitta per 1-0 subita sul campo del Sao Paolo hanno messo la parola fine a una serie di risultati positivi che andava avanti dalla 9ª giornata (2 vittorie e 2 pareggi) mentre l'Internacional non perde in campionato da ben 6 turni di fila (4 successi e 2 pareggi).