Big match Gremio-Botafogo, ecco il pronostico del match

Numeri da "big" anche per il Gremio, prossimo avversario della capolista. La squadra di Porto Alegre in casa non ha ancora mai perso (5 successi e 2 pareggi con 17 gol realizzati e 7 subiti) e con una vittoria in questo incontro si porterebbe a -4 dal primo posto.

Le quote pendono leggermente dalla parte della squadra allenata da Renato Portaluppi, il segno 1 raddoppia una qualsiasi puntata mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 3.45. Il confronto tra le due compagini terminerà con più o meno di 2,5 reti al novantesimo? Difficile a dirsi dato che il Gremio ha sempre fatto registrare l'Over 2,5 nelle precedenti 4 partite interne mentre il Botafogo (reduce da 7 No Goal di fila) ha chiuso le ultime 3 trasferte sul punteggio di 1-0 (2 vittorie e 1 sconfitta).

Il Gremio ha segnato ben 13 reti nelle ultime 4 sfide disputate davanti al proprio pubblico, può starci il Multigol Casa 1-2 offerto a 1.55. Botafogo ancora senza "X" in trasferta, la "combo" 1X+Over 1,5 paga circa 1.65.