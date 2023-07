F1: la tripletta di Verstappen si gioca a 1,75

Verstappen fa pole a Silverstone, la McLaren regala emozioni

Max Verstappen firma la pole position del GP di Silverstone. Dietro all’olandese ci sono le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Leclerc e Sainz.

La Red Bull chiude una sessione tra luci ed ombre: Max Verstappen domina le qualifiche e Perez deve accontentarsi di un 16º posto. In casa di Horner sembra abissale la differenza tra i due piloti. Sarà tempo per il messicano di guardasi le spalle visto la presenza incombente di Ricciardo nei box?

Stupisce la McLaren che si attiva nel GP di casa di Lando Norris. Il numero 4 della scuderia arancione si posiziona 2º davanti al compagno di squadra in una qualifica da film d’azione.

Adesso è il momento del Gran Premio e gli appassionati si stanno già preparando il posto sul divano per schiacciare un pisolino pomeridiano da un'ora e mezza.