F1: Gollo centra la tripletta

Male, malissimo le rosse il cui podio valeva quota 2,00 e che invece sono entrate a mala pena in zona punti. Entriamo quindi in cronaca:

uno scatto perfetto di Norris in partenza lascia il giovane inglese illudersi di poter dominare la gara di casa per una manciata di giri, ma dopo un facile sorpasso per Max la strada è libera.

Dietro al numero 1 c’è un fantastico Lando Norris, che guida una McLaren sorprendente seguito da Lewis Hamilton su Mercedes.

Seguono il podio Oscar Piastri, George Russell e Sergio Perez.

La Ferrari si autodistrugge in Inghilterra, una strategia totalmente inadeguata porta la Rossa ad accontentarsi di un 9º posto di Leclerc e un 10º di Sainz. Il team di Maranello ferma il monegasco presto (19º giro) per montare la hard, la scelta risulta totalmente sbagliata per Charles, che approfitta della safety car provocata da Magnussen per tornare sulle medie. Stessa sorte è quella di Sainz: il tempismo pessimo della scuderia unito ad una prestazione sottotono dello spagnolo portano ad un epilogo decisamente mediocre.

Un weekend da dimenticare è stato quello di Alpine, che subisce il ritiro di entrambe le auto.

La Mercedes concludono un weekend buono con Hamilton sul podio e Russell al 5º posto. Il GP di casa di entrambi i piloti si conclude con un risultato nelle aspettative.

La Red Bull di Max sembra ancora imbattibile, non si può certo dire lo stesso delle prestazioni di Perez. Il messicano ha concluso una buona rimonta arrivando 6º, ma la scuderia di Horner è oramai abituata a ben altri risultati.

La vera stella della domenica di Silverstone è Lando Norris, che conclude un weekend perfetto. Aveva ragione Andrea Stella, team principal della McLaren, che aveva promesso che la vera monoposto della stagione 2023 sarebbe comparsa a Silverstone. Un exploit nel GP di casa o un cambiamento duraturo in grado di poter mettere in difficoltà gli altri team? Scopriremo le sorti di McLaren solo nei prossimi appuntamenti della Formula 1. I semafori si spegneranno il prossimo 23 luglio in Ungheria. In attesa della prossima gara, lascio di seguito la classifica completa del GP di Silverstone.

1º Verstappen

2º McLaren

3º Hamilton

4º Piastri

5º Russell

6º Perez

7º Alonso

8º Albon

9º Leclerc

10º Sainz

11º Sargeant

12º Bottas

13º Hukenberg

14º Stroll

15º Zhou

16º Tsunoda

17º De Vries

Gasly OUT

Magnussen OUT

Ocon OUT