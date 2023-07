Pronostico Goteborg-Varberg, segno 1 a 1.57

Goteborg-Varberg, fai il tuo pronostico

Per le quote Goteborg favorito

Partita quindi da vincere per entrambe, con l’obiettivo di restare in corsa per la salvezza. Il Goteborg finora ha vinto un solo match, 6-0 al Degerfors, e in quell’occasione ha segnato più reti che nelle restanti 12 gare (solo 5 sigilli). In un quadro davvero modesto (per non dire desolante) per le due formazioni, c’è un dato che merita di essere messo in rilievo. Nelle 13 partite fin qui giocate dal Goteborg non è mai uscita la somma gol 3 mentre il Varberg non ha ancora fatto registrare la somma gol 1.

Il pronostico? Un pizzico di fiducia in più a chi gioca in casa: 1X+Multigol 1-3 (o 1-4).