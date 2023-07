Pronostici Wimbledon, ai quarti Sinner favorito contro Safiullin

Fai ora i tuoi pronostici!

Per le quote l’azzurro può rientrare tra i primi quattro

A guardare il tabellone l’ostacolo maggiore per Sinner poteva essere Shapovalov ma, contro ogni previsione, il canadese è stato eliminato da Safiullin che non rientrava certo tra i più accreditati alla vigilia. Certo chi arriva ai quarti di Wimbledon merita sempre rispetto ma, dati alla mano, soltanto l’azzurro può farsi sfuggire uno dei primi quattro posti nel più prestigioso torneo del Grande Slam.

Safiullin ha superato all’esordio l’ostacolo più insidioso visto che ha battuto (3-2) Bautista, semifinalista 2019 sull’erba londinese. Poi un doppio 3-0 al francese Moutet e all’argentino Pella fino al sorprendente 3-1 a Shapovalov.

Sinner ha invece liquidato, nell’ordine, prima i due argentini Cerundolo e Schwartzmann e poi Halys e Galan cedendo, nel suo cammino, soltanto un set al francese.

Sinner e Safiullin si sono già incontrati in una occasione, era l’ATP Cup, e l’azzurro si è imposto con un 7-6, 6-3. Per inquadrare al meglio il match vale la pena chiudere ricordando che il russo, prima del via di Wimbledon, era novantaduesimo nel ranking mondiale mentre Sinner occupava l’ottavo posto nella classifica ATP. Una differenza enorme che spinge decisamente il pronostico del quarto di finale in programma nella direzione del tennista azzurro. Una direzione completamente condivisa anche dalle quote che ritengono molto probabile l’ingresso di Sinner tra i primi quattro di questo Wimbledon 2023.