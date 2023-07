Wimbledon: quota interessante scovata da GOLLO

L'algoritmo Gollo ci ha già deliziati con 4 intuizioni e per la giornata odierna vira su una quota a 2,33.

Alle 17,15, pioggia permettendo, Gregor Dimitrov dovrà confermare l'eccellente stato di forma con Holger Rune: la classifica parla a favore del danese ma le quote premiamo il bulgaro che ha lasciato incantati.

E' proprio per questo che la selezione 4 o 5 set si trova a 1,53 nell'ipotesi che il mercato fa di un 3-0 per Dimitrov: un'occasione unica per Gollo.

Nel match più interessante di giornata, Berrettini-Alcaraz, lo spagnolo è giustamente favorito e nel testa a testa vale appena 1,39.

L'ipotesi che il match arrivi a 4 o 5 set presuppone che Berrettini o Alcaraz non vincano 3 set a zero: la quota è 1,57 e non è per niente difficile che uno dei due giocatori vinca almeno un set.

L'ambo vale 2,33.

