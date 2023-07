Scommesse Champions League, ecco il pronostico di Shamrock-Briedablik

Il Briedablik invece con 27 punti conquistati in 14 partite è attualmente la 3ª potenza del suo campionato. L'undici di Kopavogur nelle precedenti 5 sfide esterne disputate nella massima serie islandese non ha mai vinto incassando anche la bellezza di 13 reti (7 i gol all'attivo).

Show in vista al "Tallaght Stadium"

Per le quote lo Shamrock Rovers non dovrebbe trovare problemi a liquidare il Briedablik. Il segno 1 è proposto mediamente a 1.75 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 1.85 (il "2" fisso regala un moltiplicatore pari a 3.95). Il confronto tra le due squadre potrebbe regalare spettacolo, sia il Goal che l'Over 2,5 sono offerti a circa 1.75. La "combo" Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite paga 2.25.