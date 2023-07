Pronostico Atletico Tucuman-Gimnasia La Plata: quote ok per il segno 1

Alla vigilia della 24ª giornata di campionato l'Atletico Tucuman si trova un punto sotto al Gimnasia La Plata. Statistiche alla mano si nota subito come le due compagini in materia di gol fatti e subiti si differenzino soltanto sul numero delle reti al passivo. Entrambe viaggiano a una media di 0,87 gol realizzati a partita (20 in totale) mentre le rispettive difese sono state trafitte per 27 (Atletico Tucuman) e 30 volte (Gimnasia).