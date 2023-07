Lukaku alla Juve, i bookmakers ci credono: la quota è dimezzata

Lukaku alla Juventus non è utopia di mercato, anzi. I bianconeri ci stanno pensando seriamente, vogliono provare a soffiare Big Rom all'Inter, che invece lavora per il ritorno in nerazzurro. Il Chelsea si trova in mezzo, ascolta e valuta, e intanto l'ipotesi che l'attaccante belga alla fine possa scegliere Torino piuttosto che Milano si fa più concreta. Anche i bookmakers "vedono" Lukaku con Allegri alla Juve e ci credono: la quota si è dimezzata, l'affare è più probabile: la battaglia con l'Inter è aperta.