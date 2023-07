Preliminari di Champions, Astana-Dinamo Tbilisi: ecco il pronostico

L'Astana ha sempre vinto nelle precedenti 7 gare giocate davanti al proprio pubblico, sfide nelle quali l'undici allenato da Grigori Babayan è andato a segno in ben 17 occasioni.

La Dinamo Tbilisi, reduce dalla vittoria ottenuta in Supercoppa di Georgia contro la Dinamo Batumi, scenderà in campo con il morale alle stelle. Il match potrebbe terminare con diverse reti al novantesimo, la Dinamo Tbilisi nelle ultime 10 trasferte disputate ha regalato per ben 8 volte la "combo" Goal+Over 2,5.

Astana favorito, scopri il pronostico

Per le quote è l'Astana a partire con i favori del pronostico. Il successo dei padroni di casa è proposto in lavagna a circa 1.80 ma una volta analizzate le partite esterne della Dinamo Tbilisi è lecito dare anche un pizzico di fiducia all'esito Goal. La possibilità che entrambe le compagini in campo riescano ad andare a segno si gioca a 1.85 mentre il più generico "Multigol 2-4" moltiplica la posta per 1.50.