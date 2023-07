Pronostici Coppa del Brasile: Gremio-Bahia, la sfida continua...

Ritorno dei quarti di finale di Coppa del Brasile , Gremio e Bahia tornano a sfidarsi per la terza volta dall'inizio del mese di luglio. La partita di campionato andata in scena il primo luglio all' Arena Fonte Nova è terminata con il successo della squadra di Porto Alegre per 2-1 mentre l'andata del match di Coppa si è concluso sul punteggio di 1-1 (da segnalare che in entrambi i match il Gremio ha realizzato un gol nel recupero del secondo tempo).

Osservando la classifica del campionato brasiliano si nota subito che il Gremio nelle prime 14 giornate è riuscito a conquistare il doppio dei punti del Bahia (26 contro 13). Domenica scorsa i "Moschettieri" contro il Botafogo capolista hanno perso la prima gara interna della stagione, il club allenato da Renato Portaluppi in casa non perdeva dal 27 agosto 2022.

Le quote pendono dalla parte di un Gremio che statistiche alla mano dovrebbe riuscire ad eliminare un Bahia che nelle precedenti 10 trasferte disputate è riuscito a battere soltanto il Vasco (1-0) e la Volta Redonda (2-1). Il segno 1 è in lavagna a 1.50 ma occhio al Goal, esito che ha sempre risposto "presente" negli ultimi due confronti tra le due squadre. Per non rischiare però il No Goal in controtendenza si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.