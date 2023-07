Pronostici Conference League, Astana-Dinamo Batumi: quote e statistiche del match

Preliminari di Conference League , all' Arena Kombetare va in scena Tirana-Dinamo Batumi . Entrambe le compagini sono reduci da una pesante sconfitta, l'undici biancoblù nell'ultima sfida ufficiale disputata (1 giugno 2023) ha perso la Coppa di Albania per 1-0 ai supplementari contro l' Egnatia mentre la squadra georgiana è reduce dal ko subito ai rigori in Supercoppa (4 luglio 2023) con la Dinamo Tbilisi .

Una vittoria per rialzare la testa, scopri il pronostico

Entrambe le squadre proveranno subito a rialzare la testa. Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, la vittoria del Tirana è in lavagna a 2.95 mentre il segno 2 si gioca mediamente a 2.25. La possibilità che il confronto tra i due club faccia registrare il segno X in almeno uno dei due tempi di gioco (X primo tempo o X finale) moltiplica la posta per circa 1.50.