Semifinale Wimbledon Alcaraz-Medvedev, quote e pronostico

I favori del pronostico sono tutti per lo spagnolo

Sono partiti in tanti ma adesso il campo si è notevolmente ristretto e l’obiettivo finale è proprio dietro l’angolo. Uscire ad un passo dall’ultimo atto non fa mai piacere ma, alla fine, tra Alcaraz e Medvedev soltanto uno giocherà il match che mette in palio uno dei più prestigiosi trofei al mondo. Lo spagnolo è arrivato alla semifinale battendo, nell’ordine, Chardy, Muller , Jarry e Berrettini (cedendo un set soltanto agli ultimi due) prima di liquidare con un perentorio 3-0 il danese Rune nei quarti.

Medvedev ha avuto un cammino sicuramente più agevole (ha superato Fery, Mannarino, Fucsovics e Lehecka (quest’ultimo si è ritirato quando era sotto 2-0) prima di trovare la sorpresa Eubanks nei quarti che non solo lo ha costretto a giocare cinque set ma anche a recuperare l’1-2 iniziale con il rischio tie-break al quarto set che poteva costargli il ko definitivo. Invece il russo, nel momento decisivo, ha tirato fuori gli artigli e ha fatto fuori l’americano spalancando la porta della prima semifinale di Wimbledon in carriera.

A questo punto l’incrocio Alcaraz-Medvedev diventa inevitabile con i due tennisti che si sono fin qui incontrati due volte ed il bilancio è di una vittoria a testa. La prima volta è stato nell’edizione 2021 di Wimbledon e al primo turno il russo si è imposto per 6-4, 6-1, 6-2. La seconda volta è decisamente più recente con lo spagnolo che, nella finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells di quest’anno ha liquidato la pratica imponendosi con un perentorio 6-3, 6-2. Nonostante la giovane età il salto di qualità di Alcaraz negli ultimi tempi è stato notevolissimo (ha scalato in fretta la classifica ATP diventando il numero 1 al mondo) e anche in questa delicata sfida le quote non sembrano avere dubbi con i favori del pronostico che sono tutti per lui. Medvedev può contare sul suo servizio micidiale ma Alcaraz, lo ha dimostrato anche contro Berrettini, è capace di prendere davvero tutto rispondendo con colpi da fuoriclasse assoluto. A meno di situazioni particolari, batterlo non sarà per niente facile.