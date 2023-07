Eliteserien, Valerenga-Molde: quote ok per il segno 2

La 14ª giornata del campionato norvegese si apre all' Intility Arena di Oslo . Entrambe le compagini sono reduci da un successo ottenuto in coppa mentre nell'ultima partita disputata in Eliteserien il Valerenga ha pareggiato per 0-0 sul campo del Tromso mentre il Molde ha vinto in casa contro il Brann (2-0).

All'Oslos stolthet adesso spetta il compito di provare a fermare un Molde che nelle precedenti 10 sfide del torneo ha totalizzato soltanto meno punti del Bodo Glimt capolista. In queste 10 gare la compagine guidata delle direttive di Erling Moe con ben 25 gol realizzati e 11 subiti ha fatto registrare la bellezza di 7 successi, 1 pareggi e 2 sconfitte.

Spettacolo in vista all'Intility Arena, scopri il pronostico

Il Valerenga, quart'ultimo, ha perso ben 4 degli ultimi 5 incontri di campionato. Le quote pendono dalla parte degli ospiti, il "2" al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.85. Il match dovrebbe terminare con almeno due reti al novantesimo dato che il Valerenga in casa ha fatto registrare l'Over 1,5 in 5 match su 6 mentre il Molde ha centrato tale esito in 6 trasferte su 7. La "combo" X2+Over 1,5 è proposta mediamente a 1.45 mentra l'accoppiata X2+Multigol 2-4 regala una quota pari a 1.85.