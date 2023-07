Pronostici Premier Division: riflettori puntati su Sligo Rovers-Cork City

La partita in programma allo " Showgrounds " non mette in palio punti validi per le zone alte della classifica, lo Sligo Rovers padrone di casa dopo le prime 23 giornate di campionato vanta soltanto tre punti in più del Cork City penultimo.

La compagine biancorossa in casa ha le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia di un Cork City che ha subito la bellezza di 25 reti in 11 trasferte (1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte). Lo Sligo Rovers invece davanti al proprio pubblico ha sventolato bandiera bianca soltanto in 4 occasioni riuscendo poi a totalizzare 16 punti nelle restanti 7 gare interne (4 vittorie e 3 pareggi).

Una "combo" interessante, scopri la quota

I "Rebel Army" dopo aver perso per ben 6 volte nelle precedenti 8 trasferte non partono di certo con i favori del pronostico. Il segno 1 si trova in lavagna a circa 1.95 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.50. I padroni di casa con una vittoria potrebbero allontanarsi di ulteriori tre punti dalla zona valida per lo "spareggio retrocessione", il Cork City però non starà di certo a guardare e quindi per non correre troppi rischi sembra lecito provare la "combo" 1X+Over 1,5 (l'ultimo precedente tra le due squadre disputato allo "Showgrounds" è terminato 2-2) offerta a 1.67.