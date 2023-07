Scommesse Liga Profesional, Racing Club-Rosario: le quote e il pronostico del match

Allo stadio "Juan Domingo Perón" di Avellaneda scendono in campo il Racing Club e il Rosario. Attualmente la classifica parla in maniera molto chiara: la formazione ospite ha un vantaggio di 7 punti sui padroni di casa. I risultati delle ultime cinque giornate però sorridono a un Racing Club che con 2 vittorie (4-0 sul campo del Colon e 2-1 in casa con il Velez) e 3 pareggi (un doppio 1-1 fatto registrare davanti al proprio pubblico contro il Barracas Central e il San Lorenzo e uno "0-0" ottenuto in trasferta con l'Estudiantes) è riuscito a totalizzare 3 punti in più del Rosario. Le "Canallas" nelle precedenti cinque gare di campionato hanno centrato il successo soltanto contro il Central Cordoba (2-0) mentre nei restanti 4 match hanno fatto registrare 3 pareggi (0-0 con l'Estudiantes e il Barracas Cental e 1-1 con il Colon) e 1 sconfitta (1-0 contro il San Lorenzo).