Brasileirao, ecco il pronostico e le quote di Botafogo-Bragantino

Il Bragantino è imbattuto da 5 gare (3 successi e 2 pareggi) ma nelle prime 6 trasferte del torneo con 8 reti fatte e altrettante subite è riuscito a collezionare soltanto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Bianconeri con la miglior difesa del torneo

Il Bragantino nonostante stia attraversando uno splendido periodo di forma potrebbe riuscire a non trovare il modo per scardinare l'attenta difesa del Botafogo (i bianconeri in casa hanno subito soltanto 1 gol e con 7 reti complessive al passivo vantanto la miglior difesa del campionato). Il Goal in controtendenza paga 1.95 mentre la "combo" che lega il successo dei padroni di casa (segno 1) al Multigol 1-3 si gioca a 2.70.