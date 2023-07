Alcaraz-Djokovic, quote e pronostico per la finale di Wimbledon

Alla fine i conti sono... tornati. In tanti hanno provato a sovvertire l’ordine delle cose ma i rapporti di forza non sono cambiati. Alla finalissima di Wimbledon approdano Alcaraz e Djokovic, il numero 1 e il numero 2 del ranking mondiale.

Di sorprese durante il torneo se ne sono viste tante ma il pronostico finale è stato rispettato. Anzi, il pronostico per la finale è stato rispettato. Il prestigioso trofeo di Wimbledon sarà una questione tra gli attuali primi due della classifica ATP con Alcaraz alla sua prima finale sull’erba londinese e Djokovic che, al contrario, sarà protagonista per la nona volta di questo appuntamento (con già sette conquiste del titolo all’attivo, comprese le ultime due edizioni).

L’approdo alla finale, tralasciando i turni precedenti, è stato assai agevole per entrambi. Alcaraz ha liquidato in tre set il russo Medvedev (con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3) mentre Djokovic ha avuto ragione, sempre vincendo tre set a zero, dell’azzurro Sinner che ha sprecato diverse palle break lasciando al serbo l’opportunità di conquistare le pochissime che gli ha concesso, chiudendo con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6.

Ma quello che è stato non conta più, adesso bisogna guardare soltanto avanti cercando di capire come potrebbe andare a finire nella finalissima di domenica. Su Djokovic c’è poco da dire vista la sua enorme capacità di variare il gioco a seconda dell’avversario, di tirare fuori colpi da campione ogni volta che il match lo richiede, di accettare lo scambio ma anche di chiudere a rete quando se ne presenta l’occasione.

Alcaraz è molto più giovane e forse manca un po’ di esperienza ma, lo abbiamo visto in tutti gli incontri fin qui disputati, risponde sempre a tutti i colpi mettendo sempre la palla nel campo avversario.