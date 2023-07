Pronostici Brasileirao, quote equilibrate in Fluminense-Flamengo

Al "Maracana" di Rio de Janeiro va in scena il big match della 15ª giornata del campionato brasiliano. La scorsa settimana il Fluminense di Fernando Diniz con il "2-0" inflitto in casa all'Internacional non solo ha conquistato il quarto posto in classifica ma si è anche portato a due punti di distanza dal Flamengo secondo. La compagine rossonera invece è reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Palmeiras, un risultato che in un colpo solo ha azzerato i notevoli "ritardi" che Pedro e compagni portavano in trasferta verso il segno X (3 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 6 gare esterne) e l'Under 2,5 (6 Over 2,5 su 6 in trasferta).