Liga Profesional, analisi e pronostico di Gimnasia La Plata-Boca Juniors

La compagine gialloblù soprattutto in trasferta tende ad uscire dal campo con le tasche vuote, sono ben 6 le sconfitte fatte registrare da Miguel Merentiel e compagni lontano dal proprio pubblico (3 vittorie e 2 pareggi nelle restanti 5 gare esterne).

Poche reti in vista al 90'

Il Gimnasia La Plata non se la passa di certo meglio, i "Lupi" sono posizionati nella parte medio-bassa della classifica con 28 punti ma in casa con solamente 8 gol subiti vantano una delle miglior difese interne del torneo. I biancoblù al "Juan Carmelo Zerillo" hanno perso soltanto contro il Belgrano (2-0) e il Defensa y Justicia (2-0) mentre nelle altre 9 partite casalinghe hanno centrato il successo in 5 occasioni.

Classifica alla mano è il Boca Juniors a partitre favorito (il "2" paga 2.30 mentre il segno 1 si gioca a circa 3.05) ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gara. Più Under che Over 2,5, il Gimnasia La Plata in casa ha chiuso ben 9 incontri con meno di 2,5 reti al triplice fischio dell'arbitro.